মেহেরপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল: বালক বিভাগে ফাইনালে ঝাউবাড়িয়া ও দৃষ্টিনন্দন বিদ্যালয়

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসন ও সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের উদ্যোগে আয়োজিত উপজেলা পর্যায়ের প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের বালক বিভাগে ফাইনালে উঠেছে ঝাউবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শহীদ ক্যাপ্টেন আশরাফুল হাফিজ খান দৃষ্টিনন্দন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।
সোমবার সকালে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত প্রথম সেমিফাইনালে ঝাউবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় টাইব্রেকারে ৩-১ গোলে গোভীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে পরাজিত করে। নির্ধারিত সময় খেলা গোলশূন্যভাবে শেষ হলে টাইব্রেকারের আশ্রয় নেওয়া হয়। টাইব্রেকারে ঝাউবাড়িয়ার পক্ষে ইব্রাহিম, হোসাইন ও ইউসুফ একটি করে গোল করেন। গোভীপুরের পক্ষে একমাত্র গোলটি করেন আরাফাত।
একই মাঠে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সেমিফাইনালে শহীদ ক্যাপ্টেন আশরাফুল হাফিজ খান দৃষ্টিনন্দন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১-০ গোলে নতুন দরবেশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে পরাজিত করে। দলের পক্ষে জয়সূচক একমাত্র গোলটি করেন মাহমুদ।
এর ফলে টুর্নামেন্টের বালক বিভাগের ফাইনালে মুখোমুখি হবে ঝাউবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শহীদ ক্যাপ্টেন আশরাফুল হাফিজ খান দৃষ্টিনন্দন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।