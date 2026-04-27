সোমবার, ২৭শে এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৪ই বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ৯ই জিলকদ, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণ সম্পন্ন

কর্তৃক Meherpur News
এপ্রিল ২৭, ২০২৬ ৭:২৭ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসন ও সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের উদ্যোগে আয়োজিত উপজেলা পর্যায়ের প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন, রানারআপ ও ম্যান অব দ্য ম্যাচদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।

সোমবার দুপুরে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে এ পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মোঃ খায়রুল ইসলাম।

টুর্নামেন্টের বালক বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয় মেহেরপুর শহীদ ক্যাপ্টেন আশরাফুল হাফিজ খান দৃষ্টিনন্দন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং রানারআপ হয় ঝাউবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বালিকা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয় শোলমারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং রানারআপ হয় হরিরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

ভারপ্রাপ্ত উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ছাবিদ উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি শফিকুল ইসলাম মিন্টু ও প্রধান শিক্ষক কিতাব আলী।

এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রধান শিক্ষক একরামুল হক, ফিরোজ আলী, নুরুল গনি, জেসমিন সাহানাজ, ক্রীড়া শিক্ষক আয়োব আলি প্রমুখ।




