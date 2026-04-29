বুধবার, ২৯শে এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৬ই বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ১১ই জিলকদ, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের বর্ণাঢ্য উদ্বোধন
মেহেরপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের বর্ণাঢ্য উদ্বোধন

কর্তৃক Meherpur News
এপ্রিল ২৯, ২০২৬ ৮:০৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের উদ্যোগে জেলা পর্যায়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের বর্ণাঢ্য উদ্বোধন করা হয়েছে।

বুধবার বিকেলে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে আনুষ্ঠানিকভাবে এ টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বেলুন উড়িয়ে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়।

জাতীয় সংগীতের সুরে জাতীয় পতাকা ও ক্রীড়া পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় জাতীয় পতাকা এবং পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় ক্রীড়া পতাকা উত্তোলন করেন।

পরে খেলোয়াড়রা প্রধান অতিথিকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। জেলা প্রশাসক প্যারেড পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেন এবং খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন।

জেলা শিক্ষা অফিসার সুকুমার মিত্রের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা ভারপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ছাবিদ উদ্দিন, ইউআরসি ইনস্ট্রাক্টর আব্দুল মতিন, সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি শফিকুল ইসলাম মিন্টু, সাধারণ সম্পাদক মীর সাদিক ওহায়েদ, প্রধান শিক্ষক কিতাব আলী, নুরুল গনি, ওবায়দুর রহমান, জাহিদুর রহমান, ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নাজমুল হক লিটনসহ অনেকে।




সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে বাজার মনিটরিং অভিযান, ৩ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

মেহেরপুরে অবৈধ ইটভাটায় অভিযান, ৩ লাখ টাকা জরিমানা

মেহেরপুরে ফেনসিডিল মামলায় সুমন আলীর ১০ বছরের কারাদণ্ড

জেলা গোল্ডকাপ ফুটবলে বালক বিভাগে তেরাইল সরকারি প্রাথমিক...

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে উপস্থিত বক্তৃতায় খুলনা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন...

জেলা গোল্ডকাপ ফুটবলে বালিকায় শোলমারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়...