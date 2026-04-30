মেহেরপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবলের বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের উদ্যোগে আয়োজিত জেলা পর্যায়ের প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার বিকালে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন, রানারআপ এবং সেরা খেলোয়াড়দের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পার্থপ্রতিম শীল বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সুকুমার মিত্রের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান খান।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন পিটিআই সুপার কামরুজ্জামান মারুফ, সদর উপজেলা শিক্ষা অফিসার ছাবিদ উদ্দিন, ইন্সপেক্টর আব্দুল মতিন, জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন, প্রধান শিক্ষক জাহিদুর রহমান, একরামুল হক, সদর উপজেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি শফিকুল ইসলাম মিন্টুসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।