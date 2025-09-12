মেহেরপুরে প্রীতি ফুটবল খেলায় সত্যসন্ধ ক্লাব ও ঢাকা ল ইয়ার্স ক্লাবের ড্র

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলার ঝাউবাড়িয়ার সত্যসন্ধ ক্লাবের উদ্যোগে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বিকেলে সত্যসন্ধ ক্লাব মাঠে স্বাগতিক সত্যসন্ধ ক্লাব ও ঢাকা ল ইয়ার্স ক্লাবের মধ্যকার খেলাটি ১–১ গোলে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।
প্রথমার্ধের ২২ মিনিটে সাজুর করা গোলে এগিয়ে যায় স্বাগতিকরা। তবে দ্বিতীয়ার্ধের ২৫ মিনিটে দিবা গোল করে সমতা ফেরান অতিথি দল। এরপর আর কোনো গোল না হওয়ায় খেলা ড্রয়ে শেষ হয়।
খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেম। এ সময় বক্তব্য রাখেন সাবেক প্রধান শিক্ষক মতিউর রহমান, শাহী আলম প্রমুখ। এর আগে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেম খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ঝাউবাড়িয়া সত্যসন্ধ ক্লাবের মামলত হোসেন, শ্যামপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইকবাল হোসেনসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।