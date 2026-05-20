বুধবার, ২০শে মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ২রা জিলহজ, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহের উদ্বোধন
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহের উদ্বোধন

কর্তৃক Meherpur News
মে ২০, ২০২৬ ১:৫৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অফিসের উদ্যোগে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহের উদ্বোধন করা হয়েছে। বুধবার সকালে জাতীয় সংগীতের সুরে জাতীয় পতাকা ও ফায়ার সার্ভিস পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়।

অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাখাপি ইবনে সাজ্জাদ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতিকুল হক ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স পতাকা উত্তোলন করেন। এ সময় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা অতিথিদের গার্ড অব অনার প্রদান করেন। পরে প্রধান অতিথি প্যারেড পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেন।

উদ্বোধন শেষে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ উপলক্ষে একটি র‍্যালি বের করা হয়। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাখাপি ইবনে সাজ্জাদের নেতৃত্বে র‍্যালিটি ফায়ার সার্ভিস অফিস থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

র‍্যালিতে অন্যান্যদের মধ্যে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতিকুল হক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অফিসের ইন্সপেক্টর রতন চন্দ্র শাহা এবং স্টেশন অফিসার শামীম রেজাসহ ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক ২০২৬: মেহেরপুরে জেলা পর্যায়ের...

সদর উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ কাব সদস্য তেরঘরিয়ার তমা

গাংনীতে আবারাে বােমা সদৃশ বস্তু ও চিরকুট উদ্ধার

কুষ্টিয়ায় দুদকের প্রশিক্ষণ কর্মশালা শেষে সনদপত্র বিতরণ

মেহেরপুরে হেরোইন মামলায় মাদক ব্যবসায়ীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

মেহেরপুর সরকারি কলেজে বিজ্ঞান ক্লাবের উদ্বোধন