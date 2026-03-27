শনিবার, ২৮শে মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৪ই চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৮ই শাওয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে ফিলিং স্টেশন পরিদর্শন ও মোবাইল কোর্টে জরিমানা
মেহেরপুরে ফিলিং স্টেশন পরিদর্শন ও মোবাইল কোর্টে জরিমানা

মার্চ ২৭, ২০২৬ ৭:৩৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবীরের নেতৃত্বে সদর ও গাংনী উপজেলায় বিভিন্ন ফিলিং স্টেশন পরিদর্শন করা হয়েছে।

পরিদর্শিত স্টেশনগুলোর মধ্যে সদর উপজেলার হক ফিলিং স্টেশন ও আমিন ফিলিং স্টেশন এবং গাংনী উপজেলার মেসার্স হোসেন ফিলিং স্টেশন, মেসার্স কিবরিয়া ফিলিং স্টেশন ও মেসার্স জামান ফিলিং স্টেশন উল্লেখযোগ্য।

এছাড়াও বারাদি ইউনিয়নের পাটকেলপোতা এলাকায় সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ অনুযায়ী মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানের সময় মোটরসাইকেলের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকা এবং হেলমেট ব্যবহার না করায় দুইজনকে সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮-এর ৬৬ ও ৯২ ধারায় পৃথক দুটি মামলায় মোট ৮০০ টাকা জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি তাদের সতর্ক করা হয়।




সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুর পৌর জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

নাটোরে সড়ক দুর্ঘটনায় মেহেরপুরের প্রাইভেট কার চালক নিহত

মেহেরপুরে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে রচনা প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির শ্রদ্ধা নিবেদন

মেহেরপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা