মেহেরপুরে ফিলিং স্টেশন পরিদর্শন ও মোবাইল কোর্টে জরিমানা

মঙ্গলবার, ১৭ই মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৩রা চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৭শে রমজান, ১৪৪৭ হিজরি
কর্তৃক Meherpur News
মার্চ ১৭, ২০২৬ ৯:২৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরে জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবীরের নেতৃত্বে সদর উপজেলার একাধিক ফিলিং স্টেশন পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকৃত ফিলিং স্টেশনগুলো হলো— মা ফিলিং স্টেশন, শতাব্দী ফিলিং স্টেশন এবং জেড. কে ফিলিং স্টেশন।

পরিদর্শনকালে মজুদ রেজিস্টারের সঙ্গে সংরক্ষিত তেলের পরিমাণ মিলিয়ে যাচাই করা হয়। এ সময় পাম্প মালিকদের তেল মজুত থাকা সাপেক্ষে নিয়মিত বিতরণ অব্যাহত রাখা এবং কোনো ধরনের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি না করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

পরবর্তীতে সদর উপজেলার আমঝুপি এলাকায় সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ অনুযায়ী মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে মোটরসাইকেলের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকা এবং হেলমেট ব্যবহার না করায় ৪টি পৃথক মামলায় মোট ১ হাজার ৬০০ টাকা জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি সংশ্লিষ্টদের ভবিষ্যতে আইন মেনে চলার জন্য সতর্ক করা হয়।




