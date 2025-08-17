রবিবার, ১৭ই আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২রা ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২২শে সফর, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে ফুটবল খেলার ফাউলকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, দুই যুবক আহত

আগস্ট ১৭, ২০২৫

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলার চকশ্যামনগর মাঠে ফুটবল খেলার একটি ফাউলকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে, এতে শাহানুর ও নাঈম নামের দুই যুবক আহত হয়েছেন। রবিবার বিকেলে এ ঘটনা ঘটে। আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহত শাহানুর বামনপাড়া গ্রামের মীর আল্টুর ছেলে এবং মোঃ নাঈম হাবিবুর রহমানের ছেলে। রাধাকান্তপুর একাদশ ও বামনপাড়া একাদশের মধ্যকার খেলায় রাধাকান্তপুর একাদশ ৪-৩ গোলে এগিয়েছিল। খেলার শেষ প্রান্তে একটি ফাউলকে কেন্দ্র করে রাধাকান্তপুরের শামীম ও কাননের নেতৃত্বে বামনপাড়ার দর্শকদের উপর হামলা চালায়। এ সময় সংঘর্ষ বেধে দুই জন আহত হন।


