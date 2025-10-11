মেহেরপুরে ফুটবল (বালক): ফাইনালে আনন্দবাস মিয়া মুনসুর একাডেমি

মেহেরপুর নিউজ:
বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে মেহেরপুর জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত ৫২তম স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ফুটবল (বালক) বিভাগে মুজিবনগর উপজেলা চ্যাম্পিয়ন আনন্দবাস মিয়া মুনসুর একাডেমি জেলা ফাইনালে উঠেছে।
শনিবার বিকেলে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত সেমিফাইনাল খেলায় আনন্দবাস মিয়া মুনসুর একাডেমি টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে সদর উপজেলা চ্যাম্পিয়ন যাদুখালি স্কুল অ্যান্ড কলেজকে পরাজিত করে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে।
নির্ধারিত সময়ে গোলশূন্যভাবে শেষ হওয়া ম্যাচটি টাইব্রেকারে গড়ায়। টাইব্রেকারে আনন্দবাস মিয়া মুনসুর একাডেমির রাসেল, লিজন, রাফিউল ও হোসাইন গোল করেন। অপরদিকে যাদুখালি স্কুল অ্যান্ড কলেজের পক্ষে শুভ, কামাল ও ইয়ামিন গোল করেন।