সোমবার, ১লা সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৭ই ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৮ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে ফেনসিডিল মামলায় চার জনের যাবজ্জীবন

সেপ্টেম্বর ১, ২০২৫ ২:৩৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
ফেনসিডিল রাখার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় জুয়েল হোসেন, স্বপন আলী, আবেদ আলী এবং টিপু মিয়া নামের চার আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড এবং অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মেহেরপুরের সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক এস এম নাসিম রেজা এ রায় ঘোষণা করেন।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন— জুয়েল গাংনী উপজেলার করমদি মধ্যপাড়া গ্রামের মোখলেছ আলীর ছেলে, স্বপন আলী একই গ্রামের সাবেদ আলীর ছেলে, আবেদ আইয়ুব আলীর ছেলে এবং টিপু জামিরুলের ছেলে।

২০১৯ সালের ৬ সেপ্টেম্বর গাংনী থানা পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মেহেরপুর কুষ্টিয়া সড়কের আকবপুর নামক স্থানে একটি ট্রাক ( কুষ্টিয়া-ট-১১-২০০৯) তল্লাশি চালিয়ে ৪৬০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে। ঘটনাস্থল থেকে স্বপন আলী, আবেদ আলী ও টিপু মিয়াকে আটক করা হয়, তবে জুয়েল হোসেন পালিয়ে যায়।

এই ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ৩৬(১) সারণির ১৪(গ)/৩৮/৪১ ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয় যার গাংনী থানার মামলা নং ৫ তাং ০৬/০৯/২০১৯ এবং জি আর কেস নং ২০৩/১৯ পরে মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা গাংনী থানার এস আই আব্দুল হান্নান প্রাথমিক তদন্ত শেষে আদালতের চার্জশিট দাখিল করেন মামলায় মোট ৮ জন সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রদান করেন। সাক্ষীদের সাক্ষে আসামিরা দোষী প্রমাণিত হওয়ায় বিজ্ঞ আদালত স্বপন আলী, আবেদ আলী,জুয়েল হোসেন এবং টিপু মিয়াকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, ৫০ হাজার টাকা করে জরিমানা এবং অনাদায়ে আরো ১ বছরের কারাদন্ড দেন। জুয়েল হোসেন পলাতক থাকায় তার আটকের দিন থেকে সাজা শুরু হবে।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর এ এস এম সাইদুর রাজ্জাক এবং আসামী পক্ষে অ্যাডভোকেট ফরিদ উদ্দিন ও আসাদুল আজম খোকন কৌশলী ছিলেন।


