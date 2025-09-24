বুধবার, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৯ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১লা রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে ফেনসিডিল মামলায় একজনের ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

সেপ্টেম্বর ২৪, ২০২৫ ৮:১৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

ফেনসিডিল রাখার অভিযোগে রাজু নামের এক ব্যক্তিকে ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও ২ বছরের কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে।

বুধবার দুপুরে মেহেরপুর সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক এস এম নাসিম রেজা এ রায় ঘোষণা করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত রাজু মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারি গ্রামের আহসানুলের ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০২৪ সালের ১৩ মার্চ মেহেরপুর ডিবি পুলিশের একটি দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সদর উপজেলার শোলমারি গ্রামের বাগমারা মাঠে অভিযান চালিয়ে ৭০ বোতল ফেনসিডিল ও একটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করে। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ২০১৮ সালের ৩৬(১) এর সারণীর ১৪(খ)/৪১ ধারায় মামলা (নং-১৭, মেহেরপুর সদর থানা, সেশন নং-৫৭৭/২৪) দায়ের হয়।

মামলার তদন্ত শেষে আদালতে চার্জশিট দাখিল করা হয়। এ মামলায় মোট ৯ জন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করেন। সাক্ষ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে আদালত আসামি রাজুকে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি প্রদান করেন।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর এস এম সাইদুর রাজ্জাক এবং আসামিপক্ষে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান কৌশলী ছিলেন।



