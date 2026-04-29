মেহেরপুরে ফেনসিডিল মামলায় সুমন আলীর ১০ বছরের কারাদণ্ড

মেহেরপুরে ফেনসিডিল রাখার অভিযোগে সুমন আলী নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড, ২০ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।
বুধবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোঃ গোলাম কবির এ রায় ঘোষণা করেন।
সাজাপ্রাপ্ত সুমন আলী মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা গ্রামের মোঃ জিয়ারুল ইসলামের ছেলে।
মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০২৩ সালের ৩ এপ্রিল দুপুরে মেহেরপুর সদর থানার পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বুড়িপোতা গ্রামে অভিযান চালায়। এসময় সুমন আলীর কাছ থেকে ১০০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে তাকে আটক করা হয়।
এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ৩৬(১) সারণী ১৪(গ)/৪১ ধারায় মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। যার সেশন নং ২৪৯/২৪ এবং জি.আর নং ৫৩৫/২০২৩ (সদর)।
পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। মামলায় মোট ১১ জন সাক্ষী আদালতে সাক্ষ্য দেন। সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে আসামি সুমন আলীকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত এ রায় প্রদান করেন।
মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর ছিলেন নজরুল ইসলাম এবং আসামি পক্ষে আইনজীবী ছিলেন অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান কৌশলী।