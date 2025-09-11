বৃহস্পতিবার, ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৭শে ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৮ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ শেষে সনদপত্র বিতরণ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ শেষে সনদপত্র বিতরণ

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ১১, ২০২৫ ১২:৪৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং আইসিটি দপ্তরের সহযোগিতায় আয়োজিত ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা পরিষদ হল রুমে অনুষ্ঠিত সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সরকারি প্রোগ্রামার সুব্রত কুমার বিশ্বাস।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মো. খাইরুল ইসলাম। এ সময় বক্তব্য রাখেন প্রশিক্ষণার্থী তাজমির ইসলাম, রাফি হাসান, রাসেল ও জান্নাতুল ফেরদৌস প্রমুখ।

৪০ দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণে মোট ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

সমাপনী অনুষ্ঠানে ইউএনও মো. খাইরুল ইসলাম বলেন, “লেখাপড়া করে শুধু সরকারি চাকরিজীবী হতে হবে—এমন ধারণা এখন বাদ দিতে হবে। ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলে ঘরে বসেই অনেক বেশি আয় করা সম্ভব।”



