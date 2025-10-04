মেহেরপুরে ফ্রেন্ডস ফাউন্ডেশনের দোয়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর ফ্রেন্ডস ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সংগঠনটির সভাপতি এ. এল. এম. জিয়াউল হকের মা এবং ফ্রেন্ডস ফাউন্ডেশনের প্রয়াত সদস্য আক্কাস আলী, রাশেদুল ইসলাম ও এহসানুল কবির আরিফের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
শনিবার দুপুরে মেহেরপুরের এ. এল. এম. জিয়াউল হক ফ্রেন্ডস ফাউন্ডেশন স্কুল অ্যান্ড কলেজ মিলনায়তনে এই দোয়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফ্রেন্ডস ফাউন্ডেশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, শওকত হোসেন, মোস্তফা কামাল, প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ মজিবুর রহমান, সহকারী শিক্ষক সোহরাওয়ার্দী, মফিজুর রহমান, রাশেদুল ইসলাম, মাসুম, বরকত ও আমানুল্লাহ প্রমুখ।