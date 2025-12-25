বৃহস্পতিবার, ২৫শে ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১০ই পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৪ঠা রজব, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে বড়দিন উপলক্ষে শুভেচ্ছা বিনিময়

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ২৫, ২০২৫ ৬:০২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব বড়দিন উপলক্ষে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ ও হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন চার্চে এ শুভেচ্ছা বিনিময় কর্মসূচি পালন করা হয়।

এ উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সদস্য সচিব ও হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ড. অশোক চন্দ্র বিশ্বাস জেলার বিভিন্ন চার্চে উপস্থিত হয়ে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান এবং খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।

তিনি জুগিন্দা, নিত্যানন্দপুর ও পাকুড়িয়া গ্রামের বিভিন্ন গীর্জা পরিদর্শন করেন। জুগিন্দা গ্রামে চার্চের সভাপতি পুরোহিত কর্নেলিয়াস মন্ডল, সাধারণ সম্পাদক অমৃত মন্ডল, ওস্তাদ রতন সরকার, মধুসূদন শর্মাসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া পাকুড়িয়া গ্রামের ক্যাথলিক চার্চে পুরোহিত ফাদার তাপস বাবু, সভাপতি রমেশ ও সাধারণ সম্পাদক রাজকুমার সরকারসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

শুভেচ্ছা বিনিময়কালে বক্তারা ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বজায় রেখে একসঙ্গে বসবাসের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।




