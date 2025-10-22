মেহেরপুরে বন্ধুর হাতে যুবক আলবাব খানের ওপর নৃশংস হামলা

মেহেরপুর নিউজ :
বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে হোটেলে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া শেষে মোটরসাইকেলে করে যাওয়ার পথেই পূর্ব শত্রুতার জের ধরে আলবাব খান(২২) নামের এক যুবককে কুপিয়ে জখম করেছে তারই বন্ধুরা।
আহত আলবাবকে মেহেরপুর-২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল থেকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।
বুধবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলা গোভীপুর সড়কে এ ঘটনা ঘটে। আহত আলবাব খান মেহেরপুর শহরের শেখপাড়ার আলিফ খানের ছেলে।
জানা গেছে,সকালের দিকে মেহেরপুর শহরের ক্যাশব পাড়ার রাজুর ছেলে সাদিক, মুখার্জি পাড়ার রাতুল, রোহান, সেলিম শেখ পাড়ার আলবাবকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে শহরের একটি হোটেলে একসঙ্গে খাবার খাই। খাবার খাওয়ার পর একটি মোটরসাইকেল যোগে আলবাবকে নিয়ে গোভীপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। মোটরসাইকেল চালক রাতুল আলবাবকে মাঝখানে নিয়ে সাদিক পিছনে বসে।
মোটরসাইকেলটি গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে পৌঁছা মাত্র মোটরসাইকেল চলন্ত অবস্থায় মোটরসাইকেলে বসেই সাদিক আলবাবকে ড্যাগার দিয়ে উপর্যপুুরি কোপাতে থাকে। এ সময় তার, হাত, পেট, বুক সহ বিভিন্ন স্থানে কুপিয়ে তাকে ওই স্থানে ফেলে রেখে সাদিক এবং রাতুল পালিয়ে যাই। পরে স্থানীয়রা ও তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর-২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। তার অবস্থার অবনতি ঘটলে চিকিৎসক তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন।
সম্প্রতি সেনাবাহিনীর সদস্যরা সাদিক, রাজু সহ কয়েকজনকে আটক করেন। আলবাব সেনাবাহিনীদের তথ্য দিয়েছিল এমন অভিযোগ তারা বুধবার কৌশলে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে হোটেল একসঙ্গে খাওয়া দাওয়ার পরে তার উপরে হামলা চালানো হয় বলে জানা গেছে।
আলবাবের ক্ষতবিক্ষত শরীরে শতাধিক সেলাই পড়েছে বলে চিকিৎসকরা জানান।