সোমবার, ১লা সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৭ই ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৮ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

Meherpur News
সেপ্টেম্বর ১, ২০২৫ ৮:৪৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ :

বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে। সোমবার বিকেলে জেলা বিএনপির উদ্যোগে আনন্দ মিছিল বের করা হয়।

জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের নেতৃত্বে মিছিলটি শহরের কলেজ মোড় থেকে শুরু হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জেলা বিএনপির কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়।

মিছিলে অন্যদের মধ্যে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান, ওমর ফারুক লিটন, রোমানা আহামেদ, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সদর উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ, সাধারণ সম্পাদক এহান উদ্দিন মনা, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমামসহ জেলা বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীসহ, জেলা যুবদল, ছাত্রদল, স্বেচ্ছাসেবকসহ বিএনপির অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ গ্রহণ করেন।


