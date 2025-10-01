মেহেরপুরে বাঁশঝাড় থেকে উদ্ধার নবজাতককে দেখতে হাসপাতালে ইউএনও

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মোঃ খাইরুল ইসলাম বাঁশঝাড় থেকে উদ্ধার হওয়া সদ্য ভূমিষ্ঠ নবজাতককে দেখতে হাসপাতালে গেছেন। এসময় তিনি শিশুটির জন্য উপহার সামগ্রী প্রদান করেন এবং চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেন।
বুধবার সকালে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নবজাতকটির খোঁজখবর নেন ইউএনও। তিনি চিকিৎসকদের কাছে শিশুটির শারীরিক অবস্থা ও নিরাপত্তা সম্পর্কে বিস্তারিত জানেন এবং শিশুটির জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেন।
এসময় ইউএনও খাইরুল ইসলাম বলেন, “শিশুটির চিকিৎসা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে।”
এর আগে মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার পুরাতন মটমুড়া গ্রামের মাদ্রসার পার্শে সাত্তারের বাঁশঝাড় থেকে সদ্য ভূমিষ্ঠ কন্যাশিশুটি উদ্ধার করা হয়। স্থানীয়রা নবজাতককে দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন। পরে শিশুটিকে উদ্ধার করে মেহেরপুর-২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়।
বর্তমানে নবজাতকটি চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছে এবং তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের চিকিৎসকরা।