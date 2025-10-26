মেহেরপুরে বাংলাদেশ ড্রাগন ক্লাবের প্রশিক্ষণ পরিদর্শন করলেন ইউএনও খায়রুল ইসলাম

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মোঃ খায়রুল ইসলাম মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ড্রাগন ক্লাবের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন।
রবিবার (২৬ অক্টোবর) বিকালে ইউএনও খায়রুল ইসলাম ক্ষুদে প্রশিক্ষণার্থীদের অনুশীলন প্রত্যক্ষ করেন এবং তাদের সাথে কথা বলেন। প্রশিক্ষণার্থীদের মনোযোগ, শৃঙ্খলা ও উদ্যমের প্রশংসা করেন তিনি।
এ সময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম খেলাধুলার মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সহায়তা করার আহ্বান জানান এবং ক্লাবের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন।