মেহেরপুরে বাংলাদেশ পুলিশের বিভাগীয় পদোন্নতি পরীক্ষার ক্যাম্প প্রশিক্ষণ ও প্যারেড অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজঃ
বাংলাদেশ পুলিশের অধস্তন কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণের ২০২৫ সালের বিভাগীয় পদোন্নতি পরীক্ষার ক্যাম্প প্রশিক্ষণ ও প্যারেড পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মেহেরপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে সোমবার মেহেরপুর পুলিশ লাইন্স প্যারেড গ্রাউন্ডে ক্যাম্প প্রশিক্ষণ ও প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়।
মেহেরপুর জেলার বিভাগীয় পদোন্নতি পরীক্ষা বোর্ডের সভাপতি ও পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী, পরীক্ষা বোর্ডের সদস্য অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোহাম্মদ আতিকুল হক,অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল), মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, আরআই মোঃ আফজাল হোসেন বাকী প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন। কনস্টবল নায়েক,এটিএসআই, এএসআই (সঃ) এবং এটিএসআই, টিএসআই পদে অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের ২০২৫ সালের বিভাগীয় পদোন্নতি পরীক্ষার প্যারেড পরীক্ষা পরিচালনা ও মূল্যায়ন করা হয়।