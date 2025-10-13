সোমবার, ১৩ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৮শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২০শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে বাংলাদেশ স্কাউটস জেলা কার্যনির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

অক্টোবর ১৩, ২০২৫ ৭:০০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

বাংলাদেশি স্কাউটস মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে মেহেরপুর জেলা কার্য নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার দুপুরের দিকে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক ড.মোঃ আবদুল ছালামের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় অন্যদের মধ্যে মেহেরপুরের ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা অফিসার আব্দুর রাহিম,সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার তৌহিদুল ইসলাম, গবেষণা কর্মকর্তা আক্তার হোসেন, জেলা স্কাউটের সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন, কামদেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইসরাইল হোসেন,সদর উপজেলা স্কাউটের সম্পাদক আশরাফুজ্জামান, কমিশনার শফিকুল ইসলাম মিন্টু, উপজেলা সম্পাদক আশরাফুজ্জামান, মুজিবনগর উপজেলা সম্পাদক রুতসোণা মন্ডল, ফারুক হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় স্কাউটস কার্যক্রমকে তৃণমূল পর্যায়ে আরও বেগবান করা এবং শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বগুণ বিকাশে স্কাউট আন্দোলনের ভূমিকা জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।



