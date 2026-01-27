মঙ্গলবার, ২৭শে জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৩ই মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৭ই শাবান, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে বাংলাদেশ স্কাউটস খুলনার উদ্যোগে ৬৭০তম ও ৬৭১তম স্কাউটিং ওরিয়েন্টেশন কোর্স অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে বাংলাদেশ স্কাউটস খুলনার উদ্যোগে ৬৭০তম ও ৬৭১তম স্কাউটিং ওরিয়েন্টেশন কোর্স অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ২৭, ২০২৬ ৭:৩০ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজ:

বাংলাদেশ স্কাউটস খুলনা অঞ্চলের উদ্যোগে দিনব্যাপী ৬৭০তম ও ৬৭১তম স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর পিটিআই মিলনায়তনে এ দিনব্যাপী কোর্সের আয়োজন করা হয়।

কোর্সের উদ্বোধন করেন পিটিআই সুপার ফরিদা পারভীন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা স্কাউট সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন, সদর উপজেলা স্কাউটসের সম্পাদক আশরাফুজ্জামান, স্কাউট লিডার ফারুক হোসেন এবং মুজিবনগর উপজেলা স্কাউটসের কমিশনার রুৎ ছবি বিশ্বাসসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

দিনব্যাপী এ ওরিয়েন্টেশন কোর্সে স্কাউটিং কার্যক্রম, নেতৃত্ব বিকাশ ও সংগঠনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ২০২৬ উপলক্ষে...

মেহেরপুরে হাজী গোলাম কাউছার গ্লোরিয়াস প্রি ক্যাডেট একাডেমির...

গণভোট সচেতনতা বৃদ্ধিতে মেহেরপুরে শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে মতবিনিময়...

গণভোট বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে গাংনীতে কৃষক সমাবেশ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে পোলিং...

মেহেরপুর পৌর ডিগ্রি কলেজে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব হস্তান্তর