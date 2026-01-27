মেহেরপুরে বাংলাদেশ স্কাউটস খুলনার উদ্যোগে ৬৭০তম ও ৬৭১তম স্কাউটিং ওরিয়েন্টেশন কোর্স অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ:
বাংলাদেশ স্কাউটস খুলনা অঞ্চলের উদ্যোগে দিনব্যাপী ৬৭০তম ও ৬৭১তম স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর পিটিআই মিলনায়তনে এ দিনব্যাপী কোর্সের আয়োজন করা হয়।
কোর্সের উদ্বোধন করেন পিটিআই সুপার ফরিদা পারভীন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা স্কাউট সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন, সদর উপজেলা স্কাউটসের সম্পাদক আশরাফুজ্জামান, স্কাউট লিডার ফারুক হোসেন এবং মুজিবনগর উপজেলা স্কাউটসের কমিশনার রুৎ ছবি বিশ্বাসসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।
দিনব্যাপী এ ওরিয়েন্টেশন কোর্সে স্কাউটিং কার্যক্রম, নেতৃত্ব বিকাশ ও সংগঠনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।