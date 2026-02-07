শনিবার, ৭ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৪শে মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৮ই শাবান, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে বাংলা ইশারা ভাষা দিবস পালিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে বাংলা ইশারা ভাষা দিবস পালিত

কর্তৃক Meherpur News
ফেব্রুয়ারি ৭, ২০২৬ ১:৪২ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজ:

“ইশারা ভাষার ব্যবহার, বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার”—এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুরে বাংলা ইশারা ভাষা দিবস পালিত হয়েছে।

শনিবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে মেহেরপুর ইসলামিক ফাউন্ডেশনে গিয়ে শেষ হয়।

র‍্যালি শেষে ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ আতিকুল হক, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ.জে.এম. সিরাজুম মনির, জেলা প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা তুলসী কুমার পাল, সদর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আঞ্জুমান আরা এবং বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী সেবা কেন্দ্রের কনসাল্টেন্ট ডা. মোঃ আব্দুল হাই প্রমুখ।

বক্তারা ইশারা ভাষার ব্যবহার বৃদ্ধি ও বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংরক্ষণে সামাজিক সচেতনতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীতে নেতাকর্মীদের হয়রানির প্রতিবাদে বিএনপির সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুরে জান্নাতি নারী উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে বস্ত্র বিতরণ,...

মেহেরপুরে আনসার ও ভিডিপির নির্বাচনী প্রস্তুতিমূলক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ফুড ক্যান্টিনের উদ্বোধন

গাংনীতে ২টি বোমা সদৃশ বস্তু উদ্ধার

ভরাট-দুর্লভপুরে জামায়াতে ইসলামী প্রার্থী নাজমুল হুদার ভােট প্রার্থনা