মেহেরপুরে ‘বাংলা এডিশন’-এর জেলা প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত সেলিম রেজা

দেশের জনপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল ‘বাংলা এডিশন’ প্রথমবারের মতো তিন বিভাগের জেলা প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত করেছে। নতুন ধারার “বাংলা এডিশন” চেয়ারম্যান সাংবাদিক ইলিয়াস হোসাইন ও সম্পাদক প্রকাশক মোঃ আল আমিনের নির্দেশে মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন সাংবাদিক সেলিম রেজা। তিনি মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের খোকসা গ্রামের রবিউল ইসলামের বড় ছেলে।

মঙ্গলবার (১১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে “বাংলা এডিশন” নিউজ প্রধান মোঃ মাহফুজুর রহমান স্বাক্ষরিত নিয়োগপত্র গ্রহণ করেন তিনি।

প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন চিফ রিপোর্টার রাকিব জুয়েল, ন্যাশনাল ডেস্ক ও পোর্টাল ইনচার্জ বাদল হোসাইন, ন্যাশনাল ডেস্ক ইনচার্জ (ডিজিটাল) জাহিদ হাসান, ফজলে রাব্বী পলাশ (বিপণন ও মানবসম্পদ বিভাগ), ফয়সাল আহমেদ, মোঃ রফিকুল ইসলাম (হেড অব সোশ্যাল মিডিয়া), মোঃ খালিদ ওয়ালিদ তানভির (চিফ অপারেটিং ইনচার্জ), ডেপুটি হেড অব নিউজ আতিক হাসানসহ প্রতিষ্ঠানটির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তারা।

অনুষ্ঠানে প্রতিনিধিদের হাতে পরিচয়পত্র, নিয়োগপত্র, বাংলা এডিশনের লোগো সংবলিত বুম ও উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। নতুন দায়িত্ব গ্রহণের পর সেলিম রেজা মেহেরপুর জেলার সকল সংবাদকর্মীসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সহযোগিতা কামনা করেন।

এদিকে, “বাংলা এডিশন”-এর সুযোগ পাওয়ায় জেলার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।




