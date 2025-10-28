মেহেরপুরে বামনপাড়া পূজা মণ্ডপে কাত্যায়নী পূজার উদ্বোধন

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার বামনপাড়া পূজা মণ্ডপে কাত্যায়নী পূজার উদ্বোধন করা হয়েছে। সোমবার রাতে এক বর্ণাঢ্য আয়োজনে এ পূজার উদ্বোধন করেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খাইরুল ইসলাম।
অনুষ্ঠানে বামনপাড়া পূজা মন্দির কমিটির সভাপতি বকুল চন্দ্র দাসের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্য সচিব ড. অশোকচন্দ্র বিশ্বাস, সদস্য জয়দেব কুমার সাহা এবং মেহেরপুর জেলা হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক মাধব চন্দ্র ভাস্কর।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষা ও সামাজিক ঐক্যের গুরুত্ব তুলে ধরেন।