মেহেরপুরে বারাদি ওয়ার্ড গোল্ডকাপ ফুটবলের ফাইনালে ২ নম্বর ওয়ার্ড

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদি ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে বারাদি মাঠে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ড গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বারাদি ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড ২য় দল হিসাবে ফাইনালে উঠেছে। শুক্রবার বিকালে অনুষ্ঠিত ২য় সেমিফাইনাল খেলায় ২ নম্বর ওয়ার্ড টাইব্রেকারে ৬ নম্বর ওয়ার্ডকে ৩-০ গোলে পরাজিত করে।
তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীপূর্ণ খেলায় নির্ধারিত সময় কোনো পক্ষে গোল করতে না পারায় শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকারের আশ্রয় নিতে হয়। টাইব্রেকারে ২ নম্বর ওয়ার্ডের পক্ষে তামিম, সোহেল এবং ওহিদ একটি করে গোল করেন। ৬ নম্বর ওয়ার্ডের গোলরক্ষক সোহেল প্রতিপক্ষের নাহিদ এবং তসইমের শট আটকে দেন।সানির বল বাইরে দিয়ে চলে যায়। খেলায় বিজয়ী দলের সোহেল ম্যান অব দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত হন। খেলা শেষে ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।
বারাদি ইউনিয়নের প্রশাসক ও সদর উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম ম্যান অব দ্যা ম্যাচের পুরস্কার তুলে দেন। এ সময় বারাদি ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা আজিম উদ্দিন, ইউপি সদস্য কামরুজ্জামান মুকুল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এর আগে বারাদি ইউনিয়নের প্রশাসক ও সদর উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন।