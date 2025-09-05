শুক্রবার, ৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২১শে ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১২ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা খেলাধুলাফুটবল মেহেরপুরে বারাদি ওয়ার্ড গোল্ডকাপ ফুটবলের ফাইনালে ২ নম্বর ওয়ার্ড
ফুটবলবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে বারাদি ওয়ার্ড গোল্ডকাপ ফুটবলের ফাইনালে ২ নম্বর ওয়ার্ড

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ৫, ২০২৫ ৮:০৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদি ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে বারাদি মাঠে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ড গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বারাদি ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড ২য় দল হিসাবে ফাইনালে উঠেছে। শুক্রবার বিকালে অনুষ্ঠিত ২য় সেমিফাইনাল খেলায় ২ নম্বর ওয়ার্ড টাইব্রেকারে ৬ নম্বর ওয়ার্ডকে ৩-০ গোলে পরাজিত করে।

তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীপূর্ণ খেলায় নির্ধারিত সময় কোনো পক্ষে গোল করতে না পারায় শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকারের আশ্রয় নিতে হয়। টাইব্রেকারে ২ নম্বর ওয়ার্ডের পক্ষে তামিম, সোহেল এবং ওহিদ একটি করে গোল করেন। ৬ নম্বর ওয়ার্ডের গোলরক্ষক সোহেল প্রতিপক্ষের নাহিদ এবং তসইমের শট আটকে দেন।সানির বল বাইরে দিয়ে চলে যায়। খেলায় বিজয়ী দলের সোহেল ম্যান অব দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত হন। খেলা শেষে ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

বারাদি ইউনিয়নের প্রশাসক ও সদর উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম ম্যান অব দ্যা ম্যাচের পুরস্কার তুলে দেন। এ সময় বারাদি ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা আজিম উদ্দিন, ইউপি সদস্য কামরুজ্জামান মুকুল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এর আগে বারাদি ইউনিয়নের প্রশাসক ও সদর উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন।


Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে মিনি ফুটবল টুর্নামেন্টে বোষপাড়া সেভেন স্টার চ্যাম্পিয়ন

বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে মুজিবনগরে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প

কৃষকদের জাতীয় ডাটাবেজ তৈরির আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ...

মুজিবনগরে কেমিস্টস্ এন্ড ড্রাগিস্টস্ সমিতির পরিচিতি ও মতবিনিময়...

মুজিবনগর সীমান্তে ভারত থেকে পুশ-ইন, নারীসহ তিনজন আটক

মেহেরপুরে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষে আহত ২, অফিস...