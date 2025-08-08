মেহেরপুরে বাল্যবিবাহে বর কারাগারে, দুলাভাইয়ের জরিমানা

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার মদনাডাঙ্গা গ্রামে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ুয়া এক কন্যার সঙ্গে বিয়ের আয়োজন করতে গিয়ে কারাগারে যেতে হয়েছে বরকে। একই ঘটনায় বরের দুলাভাইকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) দুপুরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. খায়রুল ইসলামের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
জানা গেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলার খোকসা গ্রামের রাহিদুল শেখের ছেলে রাব্বী রাসেলের সাথে সদর উপজেলার মদনাডাঙ্গা গ্রামের পেল্টু মিয়ার ৭ম শ্রেণীতে পড়ুয়া মেয়ের বিয়ের দিন ধার্য করা হয়। শুক্রবার ছিল সেই বিয়ের দিন। যথাসময়ে বর তাদের যাত্রী নিয়ে বিয়ে বাড়িতে হাজির হন। নাস্তার পর্ব শেষে বিয়ে পড়ানোর পর্ব শুরু করার মুহূর্তে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিয়ে বাড়িতে হানা দেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিস মোঃ খায়রুল ইসলাম। বিয়ে বাড়িতে উপস্থিত হয়ে দেখতে পান বরের বয়স ১৯ এবং কনের বয়স ১৪। ফলে বিয়ের আয়োজন ভেস্তে যায়।
বর রাব্বি রাসেল এবং তার দুলাভাই আমঝুপি গ্রামের হাসেম আলী ছেলে সজীব আলীকে দোষী সাব্যস্ত করে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে বাল্য বিয়ে করতে যাওয়ার অপরাধে বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ মোতাবেক বর রাব্বি রাসেলকে ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং বরের দুলাভাই সজীব আলীর নিকট থেকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী দায়িত্ব নিয়োজিত সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম জানান, বাল্যবিবাহ দণ্ডনীয় অপরাধ। সে মতে বরের ৭ দিনের জেল এবং তার দুলাভাই নিকট থেকে দশ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।