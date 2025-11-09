মেহেরপুরে বিআরটিসি কোচের ধাক্কায় পথচারীর মৃত্যু

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর শহরের উপকণ্ঠে বিআরটিসির একটি কোচের ধাক্কায় সমিকুল (৪৫) নামের এক পথচারীর মৃত্যু হয়েছে। রবিবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে শহরের অটো রাইস মিলের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সমিকুল মেহেরপুর শহরের মিয়াপাড়ার খাদিমুল ইসলামের ছেলে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকাল প্রায় ৭টা ১৫ মিনিটের দিকে সমিকুল রাস্তার পাশে পড়ে থাকা প্লাস্টিকের বোতল কুড়িয়ে রাস্তা পার হচ্ছিলেন। এ সময় মেহেরপুর থেকে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসা বিআরটিসির একটি কোচ তাকে ধাক্কা দিয়ে দ্রুত চলে যায়। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।
দুর্ঘটনার পর নিহতের পাশে বস্তাভর্তি খালি বোতল পড়ে থাকতে দেখা যায়। খবর পেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সদস্যরা এবং মেহেরপুর সদর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার করে।
নিহতের মা আঞ্জুরা জানান, “ভোরের দিকে বোতল কুড়াতে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন সমিকুল। কিছুক্ষণ পরেই তার মৃত্যুর খবর পাই।”
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক অটোরিকশা চালক বলেন, “আমি ছাত্রদের নিয়ে মেহেরপুরে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি, বিআরটিসির একটি কোচ এক ব্যক্তিকে ধাক্কা দিয়ে চলে যাচ্ছে। আমি কোচটি থামানোর চেষ্টা করি, কিন্তু চালক দ্রুতগতিতে চলে যায়।”
এ ঘটনায় বিআরটিসি কোচটি শনাক্তের চেষ্টা করছে পুলিশ।