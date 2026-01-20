মঙ্গলবার, ২০শে জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৬ই মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৩০শে রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে বিআরডিবির উদ্যোগে কিশোরীদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ ও উপকরণ বিতরণ

জানুয়ারি ২০, ২০২৬ ৮:৫৭ অপরাহ্ণ
 মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর বিআরডিবির উদ্যোগে দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়ত প্রকল্প (ইরেসপো) দ্বিতীয় পর্যায়ের আওতায় কিশোরীদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ ও উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলার সিএমসি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মিলনায়তনে এ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উপকরণ বিতরণ করেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম। সদর উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিবুল ইসলামের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিআরডিবির উপ-পরিচালক আব্দুল আলিম ও সিএমসি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খালিদ রুমি।

অনুষ্ঠান শেষে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কিশোর-কিশোরীদের মাঝে প্রয়োজনীয় উপকরণ বিতরণ করা হয়।




