মেহেরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ওষুধ বিতরণ

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ২০, ২০২৫ ৮:০৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ :

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের উদ্যোগে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ওষুধ বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সকালে সদর উপজেলার মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, বারাদী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আফারুল ইসলাম ডাবলু, সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান মুকুল, সাংগঠনিক সম্পাদক রাশেদুল ইসলাম জাদু, সদর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক লিয়াকত আলী, বারাদী ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি লাল মোহাম্মদ প্রমুখ।

স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্পে রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ বিতরণ করা হয়।



