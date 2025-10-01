বুধবার, ১লা অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৬ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৮ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে বিএনপির উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ও ওষুধ বিতরণ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে বিএনপির উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ও ওষুধ বিতরণ

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ১, ২০২৫ ৬:১৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ও বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকালে সদর উপজেলার শ্যামপুরে এই ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। এতে শতাধিক রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয় এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। এসময় জেলা ও উপজেলা বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

স্থানীয়রা জানান, বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ বিতরণ কার্যক্রমে এলাকার অনেক মানুষ উপকৃত হয়েছেন।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় ব্যবসায়ি নিহত

মেহেরপুরে পিএফজির পূজামণ্ডপ পরিদর্শন

মেহেরপুরে মহা নবমীতে উৎসবের আমেজ, ভক্তদের মনে বিদায়ের...

মুজিবনগরে জামায়াতের প্রার্থী তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

মেহেরপুরে দুর্গোৎসব উপলক্ষে পূজা মণ্ডপে উপহার সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরে বাঁশঝাড় থেকে উদ্ধার নবজাতককে দেখতে হাসপাতালে ইউএনও