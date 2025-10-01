মেহেরপুরে বিএনপির উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ও ওষুধ বিতরণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ও বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বুধবার সকালে সদর উপজেলার শ্যামপুরে এই ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। এতে শতাধিক রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয় এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ করা হয়।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। এসময় জেলা ও উপজেলা বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
স্থানীয়রা জানান, বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ বিতরণ কার্যক্রমে এলাকার অনেক মানুষ উপকৃত হয়েছেন।