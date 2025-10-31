শুক্রবার, ৩১শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৫ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৮ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে বিএনপির গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ

অক্টোবর ৩১, ২০২৫ ৭:০৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফা বাস্তবায়ন ও আগামী জাতীয় নির্বাচনে ধানের শীষে ভোট প্রার্থনার আহ্বান জানিয়ে মেহেরপুর জেলা বিএনপি গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি পালন করেছে।

শুক্রবার সকালে মেহেরপুর শহরের বড়বাজার এলাকায় জেলা বিএনপির উদ্যোগে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে দলীয় নেতাকর্মীরা বাজারের ব্যবসায়ী, পথচারী ও সাধারণ মানুষের হাতে লিফলেট তুলে দেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপি নেতা হাফিজুর রহমান হাফি, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, পৌর বিএনপির সভাপতি লতিফ বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা প্রমুখ।

গণসংযোগ শেষে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, “দেশনেতা তারেক রহমানের নেতৃত্বে আমরা গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়তে কাজ করছি। রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফা শুধু একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, এটি জাতির মুক্তি ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার রূপরেখা।”

কর্মসূচির মাধ্যমে বিএনপি নেতারা আগাম জাতীয় নির্বাচনে ধানের শীষের পক্ষে জনগণকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।




