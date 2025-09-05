মেহেরপুরে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষে আহত ২, অফিস ভাঙচুর

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা গ্রামে বাসে ওঠাকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে সাদ্দাম হোসেন ও সোহেল নামের দুইজন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বুড়িপোতা ইউনিয়ন বিএনপির নেতাকর্মীদের মিছিলে নেওয়ার জন্য একটি বাস পাঠানো হয়। এ সময় মাসুদ গ্রুপের এক কর্মী বাসে উঠতে গেলে কামরুল গ্রুপের সদস্যরা বাধা দেয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাতে দুই পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে সংঘর্ষ বাঁধে। এতে মাসুদ গ্রুপের জহুর আলীর ছেলে সাদ্দাম ও কামরুল গ্রুপের মোহন আলীর ছেলে সোহেল আহত হন।
ঘটনার পরপরই কামরুল গ্রুপের স্থানীয় একটি অফিসে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করা হয়।