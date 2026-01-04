রবিবার, ৪ঠা জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২০শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৪ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে বিএনপির দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে বিএনপির দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ৪, ২০২৬ ৭:১৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপার্সন মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার বিকেলে বারাদী ইউনিয়ন বিএনপির কার্যালয়ে এ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। জেলা তাঁতীদলের সভাপতি আরজুল্লাহ রহমান বাবলুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র সহ-সভাপতি মাহফুজুর রহমান এবং সাবেক সহ-সভাপতি আঃ হামিদ মোল্লা (লিপন)।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সাবেক ছাত্রনেতা হাসানুর রহমান বিট্টু। শেষে মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফেরাত কামনায় বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা মুফতি আমিনুর রহমান।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে হিন্দু সম্প্রদায়ের দুস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

মেহেরপুরে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুলের শিক্ষার্থীদের মাঝে কম্বল বিতরণ

মেহেরপুরে ট্রান্সফরমারের যন্ত্রাংশ চুরি, সেচ কার্যক্রম ব্যাহত

“গণভোট ২০২৬ সংসদ নির্বাচন: দেশের চাবি আপনার হাতে”...

মেহেরপুরে শীতের আমেজ, তাপমাত্রা ১০ থেকে ২৫ ডিগ্রি...

মেহেরপুরে ষষ্ঠ প্রবীণদের মিলন মেলার সমাপ্তি