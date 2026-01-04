মেহেরপুরে বিএনপির দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপার্সন মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
রবিবার বিকেলে বারাদী ইউনিয়ন বিএনপির কার্যালয়ে এ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। জেলা তাঁতীদলের সভাপতি আরজুল্লাহ রহমান বাবলুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র সহ-সভাপতি মাহফুজুর রহমান এবং সাবেক সহ-সভাপতি আঃ হামিদ মোল্লা (লিপন)।
অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সাবেক ছাত্রনেতা হাসানুর রহমান বিট্টু। শেষে মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফেরাত কামনায় বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা মুফতি আমিনুর রহমান।