মেহেরপুরে বিএনপি’র পথসভা ও গণসংযোগ

সেপ্টেম্বর ২৯, ২০২৫ ৮:০১ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামে বিএনপি’র উদ্যোগে পথসভা ও গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার বিকেলে শোলমারী বাজারে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

পথসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণ। এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপি’র সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, বিএনপি নেতা জুলফিকার আলি ভুট্টো, রায়হান আলী, ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি শামীম হোসেন, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির, সিনিয়র সহ-সভাপতি আলমগীর হোসেন প্রমুখ।



