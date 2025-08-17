রবিবার, ১৭ই আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২রা ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২২শে সফর, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে বিএনপির লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ১৭, ২০২৫ ৮:২৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির উদ্যোগে ৩১ দফা দাবি সম্বলিত লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার বিকেলে জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

গণসংযোগকালে জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ, সদস্য ইলিয়াস হোসেন, হাফিজুর রহমান হাপি, আলমগীর খান ছাতু, ওমর ফারুক লিটন, আব্দুর রহিম, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমল হোসেন মিন্টুসহ জেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।


