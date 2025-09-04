মেহেরপুরে বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আনন্দ মিছিল ও সমাবেশ

মেহেরপুর নিউজঃ
বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে আনন্দ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়।
সমাবেশে মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।
মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলামের সঞ্চালনায় এই সময় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু, ইলিয়াস হোসেন, হাফিজুর রহমান হাফি, বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ, বিএনপি নেতা মীর ফারুক, পৌর বিএনপি সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা সেখানে বক্তব্য রাখেন।
পরে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে একটি আনন্দ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে গিয়ে সমাপ্ত হয়।