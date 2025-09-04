শনিবার, ৬ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২২শে ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৩ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আনন্দ মিছিল ও সমাবেশ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতরাজনীতি

মেহেরপুরে বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আনন্দ মিছিল ও সমাবেশ

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ৪, ২০২৫ ৮:১৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে আনন্দ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

সমাবেশে মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলামের সঞ্চালনায় এই সময় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু, ইলিয়াস হোসেন, হাফিজুর রহমান হাফি, বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ, বিএনপি নেতা মীর ফারুক, পৌর বিএনপি সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা সেখানে বক্তব্য রাখেন।

পরে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে একটি আনন্দ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে গিয়ে সমাপ্ত হয়।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)...

মেহেরপুরে আর এম পি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে স্বাস্থ্যবিষয়ক...

মেহেরপুরে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) পালিত

মেহেরপুরে যৌথবাহিনীর অভিযানে অস্ত্র-মাদকসহ তিন যুবক আটক

সীমান্তে বিজিবি-বিএসএফের সহযোগিতায় পূরণ হলো পচি খাতুনের শেষ...

আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে ঈদে মিলাদুন্নবী পালিত