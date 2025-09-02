মঙ্গলবার, ২রা সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৮ই ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৯ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা

সেপ্টেম্বর ২, ২০২৫ ৯:০৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা বিএনপির উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে শহীদ শামসুদ্দোহা নগর উদ্যানে এ সভার আয়োজন করা হয়।

বিএনপি’র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মাসুদ অরুণের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ন আহবায়ক জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন,সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির প্রমূখ।


