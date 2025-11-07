শুক্রবার, ৭ই নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২২শে কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৫ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে বিএনপি প্রার্থী মাসুদ অরুনকে শিক্ষক কর্মচারী ঐক্য জোটের শুভেচ্ছা

নভেম্বর ৭, ২০২৫ ৬:১৭ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর-১ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও ফুলেল শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন বাংলাদেশ শিক্ষক কর্মচারী ঐক্য জোটের নেতৃবৃন্দ। শুক্রবার বিকেলে শহরের তার রাজনৈতিক কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর সদর উপজেলা সভাপতি ফয়জুল কবিরের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত সাক্ষাতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সোহেল রানা, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ, জাদুখালি স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মোস্তফা সাইদ কামাল, সিএমসি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক আনিসুর রহমান রিটন, সিএইচএস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মোহাম্মদ আবু সাঈদ, শোলমারী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাহবুব রহমান, মো. রিপন আলী, সাবেক জেলা সভাপতি মোখলেসুর রহমান, উপজেলা সভাপতি জহিরুল ইসলাম, জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক আজিজুল ইসলাম প্রমুখ।




