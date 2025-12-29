মেহেরপুরে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুনের মনোনয়নপত্র জমা

মেহেরপুর নিউজঃ
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬ উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
সোমবার বিকালের দিকে তিনি মেহেরপুরের রিটার্নিং অফিসার ও জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে তার মনোনয়নপত্র জমা দেন।
মনোনয়নপত্র জমাদানকালে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজনসহ বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।
এ সময় নেতারা আশা প্রকাশ করেন, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে।