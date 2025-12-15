মেহেরপুর নিউজ:
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে বিজয় দিবস প্যারেডের মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার সকালে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে এ মহড়া আয়োজন করা হয়।
মহড়ায় বাংলাদেশ পুলিশ, কারারক্ষী, আনসার ও ভিডিপি, বিএনসিসি, রোভার স্কাউট, গার্ল গাইডসসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীরা সুশৃঙ্খল কুচকাওয়াজের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা প্রদর্শন করেন।
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ তরিকুল ইসলাম প্যারেড পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আরাফাত হোসেন, খাদিজা খাতুনসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।