শুক্রবার, ৩রা অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৮ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১০ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে বিদায়ী অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল করিমকে সংবর্ধনা
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে বিদায়ী অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল করিমকে সংবর্ধনা

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ৩, ২০২৫ ৭:০৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মোঃ আব্দুল করিমের অন্যত্র বদলিজনিত বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বিকেলে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে জেলা পুলিশের উদ্যোগে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী। বক্তব্য রাখেন বিদায়ী অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল করিম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) জামিনুর রহমান খান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) এবং সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেজবাহউদ্দিন। এছাড়া মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান, কোর্ট ইন্সপেক্টর জিয়াউল আহসান, ইন্সপেক্টর বজলুর রশিদসহ জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পরে বিদায়ী অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ আব্দুল করিমকে সম্মাননা ক্রেস্ট ও স্মৃতিচিহ্ন প্রদান করা হয়।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে ঝাউবাড়িয়া সত্য সন্ধ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

মেহেরপুরে শ্যামপুর সরকারি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের...

মেহেরপুরে হজ্ব কাফেলার উদ্যোগে উমরা প্রশিক্ষণ কর্মশালা

মুজিবনগরে আইবিডব্লিউএফ বাগোয়ান ইউনিয়ন শাখার কমিটি পুনর্গঠন

মেহেরপুরে জামায়াতের সংসদ প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের...

মেহেরপুরে ঝাউবাড়িয়া সত্য সন্ধ ক্লাবের ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু...