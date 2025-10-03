মেহেরপুরে বিদায়ী অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল করিমকে সংবর্ধনা

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মোঃ আব্দুল করিমের অন্যত্র বদলিজনিত বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বিকেলে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে জেলা পুলিশের উদ্যোগে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী। বক্তব্য রাখেন বিদায়ী অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল করিম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) জামিনুর রহমান খান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) এবং সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেজবাহউদ্দিন। এছাড়া মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান, কোর্ট ইন্সপেক্টর জিয়াউল আহসান, ইন্সপেক্টর বজলুর রশিদসহ জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
পরে বিদায়ী অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ আব্দুল করিমকে সম্মাননা ক্রেস্ট ও স্মৃতিচিহ্ন প্রদান করা হয়।