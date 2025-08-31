সোমবার, ১লা সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৭ই ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৮ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে বিদায়ী ও নবাগত জেলা প্রশাসকের ট্রেজারি শাখা পরিদর্শন

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ৩১, ২০২৫ ১০:৩৭ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ :

মেহেরপুরের বিদায়ী জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ এবং নবাগত জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম রবিবার সকালে মেহেরপুর ট্রেজারি শাখা পরিদর্শন করেছেন।

পরিদর্শনকালে পুলিশের একটি চৌকস দল তাদের গার্ড অব অনার প্রদান করে। জেলা প্রশাসকদ্বয় সালাম গ্রহণ করেন।

এসময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।


