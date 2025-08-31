সোমবার, ১লা সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৭ই ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৮ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে বিদায়ী জেলা প্রশাসককে বিদায় ও নবাগতকে বরণ

আগস্ট ৩১, ২০২৫ ১০:২২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ :

মেহেরপুরের বিদায়ী জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজের বদলি উপলক্ষে বিদায় এবং নবাগত জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালামকে বরণ করা হয়েছে।

রবিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ বিদায় ও বরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বিদায় বরন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিদায়ী জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ, নবাগত জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম। নবাগত জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম মেহেরপুরে তার দায়িত্ব পালনে সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা বিদায়ী জেলা প্রশাসকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং নবাগত জেলা প্রশাসককে ফুল দিয়ে বরণ করেন।


