মেহেরপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যুবকের মৃত্যু

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার সাহেবপুর গ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এহেন নবী (৩৫) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সন্ধ্যার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহত এহেন নবী সাহেবপুর গ্রামের ওমেজ উদ্দীনের ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এহেন নবী নিজের লেদ মেশিনে কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুতের সংস্পর্শে এসে গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা দ্রুত তাকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত এহেন নবী এক সন্তানের জনক ছিলেন। তার অকাল মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।