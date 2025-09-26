শুক্রবার, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১১ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৩রা রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে আহত শ্রমিক তারিকের দাফন সম্পন্ন

সেপ্টেম্বর ২৬, ২০২৫ ৩:০৭ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে আহত হয়ে ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যাওয়া শ্রমিক তারিকের দাফন সম্পন্ন হয়েছে। শুক্রবার সকালে সদর উপজেলার গোভিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে জানাজা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

তারিখের জানাযায় বিএনপি’র কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণ, জেলা জামায়াতে ইসলামির আমির মাওলানা তাজ উদ্দিন খান, জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট কামরুল হাসান, সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু, জেলা শিবিরের সাবেক সভাপতি সাইফুল ইসলামসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং সর্বস্তরের মানুষ অংশ নেন।

জানা গেছে, জার্মান সিটি গার্ডেন এলাকায় গাংনী সোনালী ব্যাংকের কর্মকর্তা মোঃ সেলিমের ৫ তলা ভবনে কাজ করার সময় Shortly বসে বৈদ্যুতিক খুঁটির তার স্পর্শ করলে সে ছিটকে পড়ে মারাত্মক আহত হলে তাকে উদ্ধার করে দ্রুত মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে ঢাকায় রেফার করেন।

টানা পাঁচ দিন ঢাকার একটি হাসপাতালে নিবিড় পর্যবেক্ষণে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার সকালে তার মৃত্যু হয়।

নিহত তারিক সদর উপজেলার গোভিপুর গ্রামের খোকনের ছেলে।



