মেহেরপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শ্রমিকের মৃত্যু

মেহেরপুর নিউজ:
বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আব্দুল মান্নান (৪৫) নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
নিহত আব্দুল মান্নান মেহেরপুর উপজেলার রাজাপুর গ্রামের আক্কাস আলীর ছেলে। জানা গেছে, সোমবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশে একটি নির্মাণাধীন বাড়িতে সিঁড়ি ঘরের টিন লাগানোর সময় তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হন।
পরে তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তার অবস্থার অবনতি হওয়ায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার বিকেলে তিনি মারা যান।