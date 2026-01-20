মঙ্গলবার, ২০শে জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৬ই মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৩০শে রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শ্রমিকের মৃত্যু
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শ্রমিকের মৃত্যু

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ২০, ২০২৬ ৮:৫৪ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজ:

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আব্দুল মান্নান (৪৫) নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

নিহত আব্দুল মান্নান মেহেরপুর উপজেলার রাজাপুর গ্রামের আক্কাস আলীর ছেলে। জানা গেছে, সোমবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশে একটি নির্মাণাধীন বাড়িতে সিঁড়ি ঘরের টিন লাগানোর সময় তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হন।

পরে তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তার অবস্থার অবনতি হওয়ায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার বিকেলে তিনি মারা যান।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

অবৈধভাবে মাটি কাটার দায়ে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালনে মেহেরপুরে জেলা প্রশাসনের মোবাইল কোর্ট...

ইয়াং টাইগার্স অনূর্ধ্ব-১৬: মেহেরপুর জেলা একাদশ চুয়াডাঙ্গাকে ৯...

মেহেরপুরে গণভোট ও সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে উঠান বৈঠক...

মেহেরপুরে বিনা সরিষা-১১ ও বারি সরিষা-১৪ এর প্রায়োগিক...

মেহেরপুরে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের উদ্ধারকৃত মোবাইল ও...