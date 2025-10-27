সোমবার, ২৭শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১১ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৪ঠা জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে বিনা ধান-২৬ জাতের প্রচার ও সম্প্রসারণে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ২৭, ২০২৫ ৭:৩১ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) উপকেন্দ্র মাগুরার উদ্যোগে এবং মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় বিনা উদ্ভাবিত আমন ধানের উন্নত জাত বিনা ধান-২৬ এর প্রচার ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে এ মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়।

মাগুরা বিনা উপকেন্দ্রের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ইনচার্জ ড. সুশান চৌহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক সঞ্জীব মৃধা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা কৃষি অফিসার মোঃ মনিরুজ্জামান। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিনা উপকেন্দ্রের খামার ব্যবস্থাপক মোঃ আবু সাইদ।

মাঠ দিবসে বুড়িপোতা ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের কৃষকরা অংশগ্রহণ করেন এবং বিনা ধান-২৬ জাতের উৎপাদন ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন।




