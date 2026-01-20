মঙ্গলবার, ২০শে জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৬ই মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৩০শে রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে বিনা সরিষা-১১ ও বারি সরিষা-১৪ এর প্রায়োগিক পরীক্ষার মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে বিনা সরিষা-১১ ও বারি সরিষা-১৪ এর প্রায়োগিক পরীক্ষার মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ২০, ২০২৬ ৯:০৪ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজ:

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) মাগুরা উপকেন্দ্রের উদ্যোগে এবং সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় “বিনা’র গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালী করুন” প্রকল্পের অর্থায়নে বিনা উদ্ভাবিত উন্নত জাত বিনা সরিষা-১১ এর সঙ্গে বারি সরিষা-১৪ এর প্রায়োগিক পরীক্ষার মূল্যায়ন ও চাষাবাদ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলার যাদবপুর মাঠে এ মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়। মাগুরা বিনা উপকেন্দ্রের ঊর্ধ্বতর বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ইনচার্জ ড. সুশান চৌহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক সঞ্জীব মৃধা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিনা উপকেন্দ্রের খামার ব্যবস্থাপক মো. আবু সাঈদ।

বিনা উপকেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক সহকারী-২ আলা আমিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা লাইলাতুল ফেরদৌ, কৃষক জিয়াউর রহমান, আবু হুরায়রাসহ অন্যান্যরা।

এর আগে অতিথিবৃন্দ সরিষার প্রদর্শনী ক্ষেত পরিদর্শন করেন এবং উন্নত জাতের ফলন ও সম্ভাবনা সম্পর্কে মতবিনিময় করেন।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

অবৈধভাবে মাটি কাটার দায়ে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালনে মেহেরপুরে জেলা প্রশাসনের মোবাইল কোর্ট...

ইয়াং টাইগার্স অনূর্ধ্ব-১৬: মেহেরপুর জেলা একাদশ চুয়াডাঙ্গাকে ৯...

মেহেরপুরে গণভোট ও সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে উঠান বৈঠক...

মেহেরপুরে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের উদ্ধারকৃত মোবাইল ও...

মেহেরপুরে বিআরডিবির উদ্যোগে কিশোরীদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ ও উপকরণ...